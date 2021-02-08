شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع مصر استضافة كأس العالم لكرة القدم؟.. وزير الرياضة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر للبطولات خلال الفترة الحالية، هو تنفيذ لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة أن تكون مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرسمية وغير الرسمية، وهو ما ظهر من خلال استضافة عدد كبير من البطولات الفترة الماضية مثل أمم أفريقيا كبار وشباب، وبطولة العالم لكرة اليد التي حققت مصر خلالها المركز السابع، بخلاف عدد من البطولات القادمة مثل استضافة كاس العالم للرماية والسلاح والدراجات والجمباز والرجبي.

وقال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم، لأن البنية الأساسية في مصر تتحمل هذا الأمر، وهو استضافة البطولات، ولكن عندما نصل إلى حدث أكبر وهو الدورة الأولمبية، أو كأس العالم لكرة القدم فهذا يحتاج إلى عمل محترف أكثر، رغم أن مصر تمتلك كل المقومات لنجاح البطولات، ولكن في هذه الحالة يجب التخطيط والتفكير لسنوات مقبلة، وتركيز وتفكير للبطولات الكبرى المستقبلية أيضًا لتخرج في أفضل صورة مثلما حدث في البطولات السابقة في مختلف اللعبات والتي أبهرت العالم.

ونجحت مصر فى استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 31 دولة من مختلف العالم، ونالت إشادات واسعة، بخلاف الاستعداد لاستضافة كأس العالم للرماية والتى تقام فى الفترة 22 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل، وبمشاركة أكثر من 400 رامٍ ورامية يمثلون 35 دولة.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بتصريحات الروسي فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الذي أكد فيها أن نجاح مصر المبهر في بطولة العالم لكرة اليد، حيث كان له عظيم الأثر في زيادة منتخبات بطولة العالم للرماية والتي ستنظمها مصر أواخر هذا الشهر الجاري.