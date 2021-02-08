شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يعود إلى القاهرة بعد إجازة قصيرة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد منذ قليل الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، بعدما حصل على إجازة قصيرة من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو للسفر إلى تونس، مستغلاً إيقافه عن المشاركة مع الفريق فى المواجهة الماضية أمام الاتحاد السكندرى.

وسافر ساسى فى سرية إلى تونس بعدما تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة فى الدورى، ليتم إيقافه مباراة واحدة كانت أمام الاتحاد السكندرى، وجاء سفر فرجانى دون أن يُعلن مسئولو الزمالك عن الأمر، قبل أن يعود إلى القاهرة منذ قليل.

ومن المنتظر أن يشارك فرجانى ساسى فى تدريبات الزمالك اليوم، أو غدًا الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وكان باتشيكو رفض منح اللاعبين راحة سلبية بعد تحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس الاحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويواجه باتشيكو نقطة غامضة فى فريق مولودية الجزائر، حيث تم تغيير المدير الفنى والاستعانة بمدرب جديد، عبد القادر عمرانى، والذى تم تعيينه براتب خيالى يصل إلى 280 مليون دينار جزائرى شهريا، ما يعادل 32 مليوناً و967 ألف جنيه مصرى، ليحل خلفا لنبيل نجيز، الذى فسخ عقده مع النادى بالتراضى من ساعات.