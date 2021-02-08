الأهلى يواجه بايرن ميونيخ وعينه على جائزة الـ5 ملايين دولار

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية عندما يلتقي بايرن ميونيخ فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة ستكون صعبة على النسور الحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ.

ويرغب الأهلي فى تقديم أداء قوي وبذل كل ما فى وسعهم للظهور بشكل مشرف أمام بطل أوروبا، لاسيما أن الفريق البارفارى يضم خط هجوم هو الأقوى على مستوى العالم، وحقق نتائج قوية على مستوى الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يضعه الجهاز الفني للأهلي في الحسبان قبل موقعة الليلة الصعبة.

ويطمح بطل أفريقيا فى تحقيق المفاجأة والفوز على البايرن للوصول إلى المباراة النهائية، لحصد الجائزة الكبرى، ويحصل البطل على 5 ملايين دولار، والوصيف 4 ملايين دولار، كما يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 2 مليون دولار، ومن المفترض أن يحصل المارد الأحمر على أحد المبالغ الأربعة المذكورة.