شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بايرن ميونيخ وعينه على جائزة الـ5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية عندما يلتقي بايرن ميونيخ فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة ستكون صعبة على النسور الحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ.
ويرغب الأهلي فى تقديم أداء قوي وبذل كل ما فى وسعهم للظهور بشكل مشرف أمام بطل أوروبا، لاسيما أن الفريق البارفارى يضم خط هجوم هو الأقوى على مستوى العالم، وحقق نتائج قوية على مستوى الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يضعه الجهاز الفني للأهلي في الحسبان قبل موقعة الليلة الصعبة.
ويطمح بطل أفريقيا فى تحقيق المفاجأة والفوز على البايرن للوصول إلى المباراة النهائية، لحصد الجائزة الكبرى، ويحصل البطل على 5 ملايين دولار، والوصيف 4 ملايين دولار، كما يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 2 مليون دولار، ومن المفترض أن يحصل المارد الأحمر على أحد المبالغ الأربعة المذكورة.
ويخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعي وتضييق الخناق على لاعبي بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة في صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبي الدفاع والوسط بمراقبة رباعي هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكي وسيرج جنابري وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر، لاسيما أنهم عناصر القوة للفريق الألماني ومصدر الإزعاج في صفوف الأهلي، ويجيدون اللعب في المساحات الواسعة، حيث يعمل موسيماني على تضييق الخناق أمامهم.
والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي في مباراة بايرن ميونيخ مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني أو أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية في وسط الملعب وأفشة ووالتر بواليا وحسين الشحات في الهجوم.