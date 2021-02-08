شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث ترتيبات استضافة مصر بطولتي أفريقيا والعالم مع اتحاد الشراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسؤولي الاتحاد المصري للشراع برئاسة عمرو أبو السعود لبحث ترتيبات وتفاصيل استضافة مصر بطولتي أفريقيا للأوبتمس سبتمبر المقبل وبطولة كأس العالم للكايت سيرف نوفمبر القادم .

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لا تتأخر في دعم الاتحادات التي تستضيف البطولات العالمية والقارية لأنها تعكس صورة ذهنية رائعة وآمنه عن مصر .

وتعد رياضة الشراع من الرياضات التى تتميز بقواعد الانضباط الصحي واهمها التباعد الاجتماعي، حيث إن لاعبيها تتوفر بينهم مسافات كافية لحمايتهم خاصة وانهم يتسابقون في البحر المفتوح.

يذكر أن مصر تستضيف خلال العام الجارى الكثير من البطولات الدولية الهامة ، مثل كاس العالم للرماية ، و الدراجات ، السلاح ، و الجمباز ، والرجبى ، حيث عقد الوزير جلسة مع مسئولى الرجبى خلال الساعات الماضية ، وياتى ذلك بعد النجاح الساحق لبطولة العالم لليد ، التى أبهرت مختلف دول العالم