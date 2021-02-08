شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع المقاصة 0/0 بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين سيراميكا ومصر المقاصة بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى.

وقد استحوذ لاعبو سيراميكا على مجريات المباراة ودانت لهم السيطرة بعدما احتسب سعيد حمزة حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض تصدى لها محمود حمدى حارس المقاصة بنجاح، في الوقت الذى لم يسنح إلا هجمات قليلة للضيوف.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

في الدفاع: سيف تقا، عبدالله محمود، محمد توني، فابريس نجا.

في الوسط: محمود نبيل، كوامي بونسو، صالح جمعة.

في الهجوم: ميدو جابر، محمد إبراهيم، شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري، وليد عبد المنعم، عاشور الأدهم، رجب عمران، رجب بكار، أحمد غنيم، محمد مسعد، شريف دابو، أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد متعب وحسني فتحي

خط الوسط: محمد مخلوف وأحمد صبيحة وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق

الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعلى محمد وأسامة العزب وإسلام صالح ومحمود الغزالي وأحمد أمين "أوفا" وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي".