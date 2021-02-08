كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وبايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري، ويهيمن الأهلى بشكل صارخ على الدورى المصرى مع 42 لقباً ودورى أبطال أفريقيا بتتويج قياسى بلغ تسع مرات، لكن معظم مشاركاته الست فى كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودّع فيها من الدور الأول، وفى السطور التالية نلقى الضوء على الصدام النارى بين بطل افريقيا وبطل أوروبا..

س: ماذا قدم الأهلى والبايرن بالنسخة الحالية لكأس العالم للأندية بقطر؟

ج:نجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف دون رد سجله حسين الشحات مساء الخميس الماضى ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، وفى المقابل يخوض العملاق الألمانى بايرن ميونخ أولى مبارياته فى النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، ويسعى البافارى لتحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور إلى النهائى.

س: كيف انتهت مواجهات الأهلى مع بايرن ميونخ السابقة؟

ج:مباراة بايرن ميونخ الليلة هى أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز فى بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألمانى مرتين فقط، المواجهة الأولى كانت فى ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفى المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.

ثانى المواجهات كانت ودية أيضًا وفى قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتى أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلى الوحيد.

س: ما هى قيمة الجوائز المادية لكأس العالم للأندية؟

ج: بحسب جوائز بطولة كأس العالم للاندية بعد التعديل، يحصل البطل على 5 ملايين دولار، ويحصل الوصيف على 4 ملايين دولار.

كما يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 2 مليون دولار، ومن المفترض أن يحصل الأهلى على أحد المبالغ الأربعة المذكورة.

س:ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام البايرن؟

ج: التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلى فى مباراة بايرن ميونيخ مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد هانى أو أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع، وحمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية فى وسط الملعب وقفشة ووالتر بواليا وحسين الشحات فى الهجوم.

س: وما التشكيل المتوقع للبايرن أمام الأهلى؟

ج: من المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ لقاء اليوم بـ مانويل نوير فى حراسة المرمى، وفى الدفاع بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا، وفى الوسط جوشوا كيميتش لاعب ارتكاز وحيد أمامه الرباعى كينجسلى كومان وليروى سانى وسيرجى جنابرى وتوماس مولر، ورأس حربة وحيد روبرت ليفاندوفسكي.