شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يشارك في تحدي لاعبي بايرن ميونخ ويرد على أسئلتهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم وائل جمعة، صخرة دفاع النادي الأهلى والمنتخب الوطني الأسبق، في تحدي لاعبي نادى بايرن ميونخ، الذى يقوده لاعب الفريق البافاري توماس مولر.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الألماني مقطع فيديو من المسابقة، وبدأت المسابقة التي نشرتها الصفحة الرسمية بسؤال كالآتي "ما هو الفريق الذي لم يقابلة البايرن في نهائي كأس العالم للأندية من قبل؟"، وجاءت الأجابات كالأتي: "بوكا جونيورز، الرجاء، الأهلى، كروزيرو".

وسرعان ما احتار لاعبي البايرن في الرد على السؤال بالرغم من استعانتهم بالمصفح جوجل للبحث عن الإجابة، ليتدخل صخرة دفاع المارد الأحمر للرد على السؤال في مداخلة فيديو، قائلاً: "اجابتي على السؤال هو فريقي النادي الأهلي الذي لم يواجه البايرن من قبل".

ويستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.