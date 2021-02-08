شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتناولون الغداء والفريق يصل ملعب مباراة البايرن 6.20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل وجبة الغداء وذلك ضمن البرنامج الخاص بيوم المباراة قبل مواجهة بايرن ميونيخ الليلة في كأس العالم للأندية، ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبين داخل فندق الإقامة وذلك قبل التحرك مباشرة إلي ستاد احمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة بايرن ميونيخ الألماني.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء اليوم، الإثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

وحدد الجهاز الفني للفريق السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة موعدًا للتحرك إلى استاد احمد بن علي استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ

وتصل حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة في السادسة و20 دقيقة أي قبل انطلاق المباراة بساعة و40 دقيقة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس داخل مقر إقامة البعثة.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانًا وحيدًا