شكرا لقرائتكم خبر عن "حلق يانسر الأهلى".. شعار الجماهير الحمراء لدعم الفريق قبل مواجهة البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطف جماهير النادي الأهلي خلف فريقهم قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي بايرن ميونخ في دوري نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وتوالت دعوات جمهور المارد الأحمر للاعبي الفريق قبل لقاء البافاري واستخدام رسائل تحفيزية بأناشيد التشجيع ودعوات التوفيق لعبور هذه البوابة الصعبة أمام بطل أوروبا لدخول التاريخ بأول وصول لنهائي كأس العالم للأندية.



هاشتاج لدعم الاهلى

وتصدر هاشتاج "حلق عالي" ترند "تويتر" فى مصر خلال الساعات الماضية وقبل انطلاق مباراة القمة أمام البايرن، وتضمن الهاشتاج عبارات ترفع شعار نسر النادي الأهلي وتدعو اللاعبين للتحليق بالحلم عاليا وتذكر تاريخ القلعة الحمراء لتقديم مباراة قوية أمام بايرن ميونخ وضرب موعد مع التاريخ لعبور المباراة النهائية.



جماهير الاهلى تدعم فريقها



تحفيز لاعبي الاهلى

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الهاشتاج بصور وعبارات داعمة لنجوم النادي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ، فقال مغرد: " حلّق عالي يا نسر الاهلي"، وحفز مغرد ثان لاعبي الأهلي بتاريخ القلعة الحمراء قائلا: " روح الفانلة الحمراء اوعوا تنسوها.. اللون الأحمر هو رمز البطولة... حلق عالى يا نسر الأهلي".



تفاعل الجمهور



جماهير الاهلى

ودعا مغرد ثالث: " يا رب فرحنا بمكسب الاهلي بأداء عالمي اليوم لان سعادتنا بالاهلي كبيره جدا.. اللهم فرحنا واسعدنا يوم فرحه ليا عيد حلق عالي يا نسر الاهلي"، ومغرد أخير: " 4 حروف كتبوا الانجاز هو أهلي أهلي الاعجاز بطولاته تزيد بطولاته تزيد والنسر حلّق عالي لفوق فاكرين رادس؟ فاكرين جاروا؟ فاكرين الأهلي في اليابان؟ جمهوره معاه وفي أي مكان، أهلاوي ارفع راسك فوق".



تعليقات الهاشتاج

ويستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.