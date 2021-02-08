سيراميكا يخطف نقطة التعادل أمام المقاصة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى الفريقان على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.

وأهدر شادي حسين لاعب سيراميكا فرصة التقدم لفريقه في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعدما احتسب سعيد حمزة حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة، سجل باسم مرسي لاعب مصر للمقاصة هدف المباراة الأول للفريق الفيومي من رأسية متقنة سكنت شباك عامر عامر حارس مرمى سيراميكا.

وفي الدقيقة 90 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى لصالح سيراميكا بعد عرقلة صالح جمعة داخل منطقة الجزاء، ليسجل شريف دابو هدف التعادل.

كما أشهر حمزة البطاقة الحمراء لأحد أعضاء فريق مصر للمقاصة لاعتراضه على قرارات الحكم.

وبدأ هيثم شعبان مدرب سيراميكا مباراته بتشكيل مكون من: عامر عامر، سيف تقا، عبدالله محمود، محمد توني، فابريس نجا، محمود نبيل، كوامي بونسو، صالح جمعة، ميدو جابر، محمد إبراهيم، شادي حسين.

بينما جاء تشكيل المقاصة بقيادة إيهاب جلال كالآتي: محمود حمدي، حسني فتحي، أحمد مودي، عبد الله مجدي، باولن فوافي، باسم مرسي، محمد مخلوف، أحمد متعب، مفتاح طقطق، فارس طارق وأحمد صبيحة.

بتلك النتيجة رفع المقاصة رصيده إلى النقطة 14، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 16.