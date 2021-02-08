كواليس الساعات الأخيرة للأهلي قبل صدام بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ساعات قليلة تفصل الأهلي عن مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب استاد "أحمد بن علي" مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ التاريخية في الساعة الـ8 مساء اليوم.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين تناولوا منذ قليل وجبة الغداء، وذلك ضمن البرنامج الخاص بيوم المباراة.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية ختامية للاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التحرك مباشرة إلى ملعب المباراة.

وتتحرك حافلة الأهلي في تمام الساعة الـ6.00 مساء من فندق الإقامة، ومن المقرر أن تصل ملعب المباراة في الساعة الـ6.20 مساءً، أي قبل انطلاق المباراة بساعة و40 دقيقة.

يُذكر أن الأهلي تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الدحيل القطري في المباراة الماضية بهدف حسين الشحات.