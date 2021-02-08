نجم البرازيل السابق: صلاح أفضل من محرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد البرازيلي الشهير كافو، المدافع الأيمن لمنتخب السامبا السابق، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يُعد أفضل من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وقال كافو في تصريحات لقناة "الكأس" القطرية "محمد صلاح بدون أي شك أفضل من رياض محرز".

ويتربع صلاح في الوقت الحالي على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021 بـ16 هدفاً.

وتابع رداً على سؤال لو عاد به الزمن ليختار نادي يشارك بين صفوفه "أختار ليفربول، نادي متميز، وأنا أحب كرة القدم الإنجليزية بشكل عام".

وعن اختياره للاعب يحب أن يتواجد معه في الفريق قال "اذا كان لي أن اختار، سيكون زيدان بكل تأكيد"، وجاء اختيار كافو بعيداً عن أسماء رونالدو البرازيلي وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.