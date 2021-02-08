فضل: قيل لي فور رحيلكم عن الاتحاد سيتم إلغاء كافة قرارتكم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق التي كانت تدير الاتحاد المصري لكرة القدم إن أحد الأشخاص قال له "فور رحيلكم عن الاتحاد سيتم إلغاء كافة القرارات".

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال فضل: "كل الاحترام والتقدير للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة الحالي".

وأضاف: "قيل لي نصًا فور رحيلكم عن إدارة اتحاد الكرة سيتم إلغاء كافة قراراتكم".

وتابع: "لا أعلم الأسباب، يسئل عن ذلك اللجنة الثلاثية، لكن هذا ما قيل لي إن كل القرارت التي تم اتخاذها سيتم تصديرها بشكل خاطئ سواء تقنية الفيديو، الكرة الموحدة وغيرها".

وواصل: "المكان ليس ملكي ولا ملك أحد الأشخاص، نحن نكمل بعضنا البعض، اجتهدنا لمدة عام وستة أشهر، حاولنا تقديم شئ جيد للكرة المصرية".

وأتم: "بالأرقام، أدخلنا خزينة اتحاد الكرة أموالا ضخمة (3 مليون درهم)، 4 مباريات سوبر سابقة لم يدخل خزينة اتحاد الكرة جنيها واحدا".