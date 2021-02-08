شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشيد بملعب مباراة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد بيتسوى موسيمانى، المدير الفنى للاهلى بملعب أحمد بن على الذي يحتضن مباراة الفريق مع بايرين ميونخ، التي ستقام مساء اليوم الأثنين في نصف نهائى مونديال الأندية.

وأبدى مدرب الأهلى إعجابة بالملعب خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس للملعب في إطار البروتوكول المتبع في مونديال الأندية قبل المباريات، وبالمستوى الذي شاهدة لارضية الملعب وباقى التجهيزات التي جرت على الملعب ليكون على أكل إستعداد لاستضافة المباريات الدولية .

وينتظر أن يعلن موسميانى عن التشكيلة التي ستخوض مواجهة اليوم عقب وصول الفريق إلى الملعب وقبل المباراة بساعة، بينما حرص على تهيئة اللاعبين نفسيا صباح اليوم ليكونوا جاهزين للمباراة .