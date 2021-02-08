شكرا لقرائتكم خبر عن «ناجى» يكشف تفاصيل نصائحة للشناوى قبل مواجهة البافارى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن هناك فوارق كبيرة قبل لقاء الأهلي وبايرن ميونخ، تصب لصالح الفريق الألماني.
وقال ناجي، في تصريحات إذاعية: «أثق في قدرة لاعبي الأهلي على تقديم مباراة جيدة، كل لاعب يؤدي أقصى ما لديه خلال 90 دقيقة».
وأضاف: «الأهلي يؤدي بشكل مميز في المواعيد الكبرى، وحدث ذلك في العديد من المواجهات أمام الأندية الأوروبية في السنوات الماضية». وتابع: «تواصلت مع محمد الشناوي قبل المباراة، وتحديدًا منذ يومين، حرصت على تحفيزه ودعمه معنويًا ونفسيًا».
وشدد مدرب حراس المنتخب الوطني السابق: «ذكّرت الشناوي بمواجهة أوروجواي في مونديال روسيا، كما قمت بتذكيره أيضًا بودية البرتغال، وكيف تألق في المباراتين».
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