شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقيمت أمس مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بهزيمة مذلة لفريق ليفربول على ملعبه، ملعب آنفيلد، حيث دخل مرماه أربعة أهداف مقابل هدف وحيد أحرزه محمد صلاح، وتعتبر هذه هي ثاني أكبر انتكاسة يتعرض لها ليفربول، بعدما تعرض للهزيمة الكبيرة من أستون فيلا بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين هذا الموسم. وتأتي أيضا هذه الهزيمة بعد سلسة من الهزائم والتعادلات والأداء السيئ من ليفربول هذا الموسم.

فوز مانشستر سيتي على ليفربول عزز صدارته للدوري الإنجليزي ليغرد في المقدمة بعدد نقاط 50 نقطة من 22 مباراة، بينما ظل ليفربول كما هو في المركز الرابع بعدد نقاط 40 نقطة من 23 مباراة.

تقييم لاعبي ليفربول كان سيئا من المواقع والصحف الإنجليزية، بسبب الهزيمة المذلة والتى كان أحد أسبابها الحارس أليسون الذي حصل على أحد أسوأ التقييمات في هذا الموسم وبشكل عام، بمتوسط تقييم 2.5 درجة يليه فابينو وروبرتسون بتقييم 4.5 ثم تياجو بمتوسط تقييم 4.6 درجة، أما أعلى اللاعبين تقييما فكان من نصيب اللاعب كورتيس جونز بمتوسط تقييم 6.3 يليه لاعبنا محمد صلاح بتقييم 6 درجات ثم اللاعب فينالدوم بتقييم 5.1 درجة.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول بعد مباراتهم أمام مانشستر سيتي: