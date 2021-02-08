شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يختتم استعداداته لمواجهة البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتم الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية بملعبه وذلك استعدادا لمواجهة بترول اسيوط بالجولة الثانية عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وأدى لاعبي الفريق مران خفيف وذلك قبيل السفر لاسيوط للمبيت بها وأداء المباراة التى تقام عصر الغد بملعب البترول باسيوط.

وحرص محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون على التأكيد على أهمية احترام المنافس والجدية خلال المباراة وطى صفحة الفترة الماضية.

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز العاشر برصيد 13 نقطة .