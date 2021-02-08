شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع موسيمانى مع محمد شريف قبل مواجهة البافارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للاهلى على الإجتماع بمحمد شريف مهاجم الفريق داخل مقر إقامة الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة لمطالبتة بالتركيز خلال المواجهة المرتقبة المقررة أمام بايرين ميونخ فى نصف نهائى مونديال الأندية.

وشدد المدرب على اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح له خلال اللقاء من أجل هز الشباك وكتابة تاريخ جديد له كلاعب خاصة أن المباراة تاريخية وتحظى بااتمام ومتابعة عشاق الكرة فى العالم.

من جهتة وعد اللاعب مدربه بان يكون عند حسن الظن وسيبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة والظهور بشكل أفضل واستغلال الفرص التي تتاح له.