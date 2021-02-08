شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يشارك ببطولة تشالنجر بيلا الدولية للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد محمد صفوت، نجم منتخب مصر ولاعب وادي دجلة، للمشاركة في بطولة تشالنجر بيلا الدولية للتنس.

والتي ستجرى فعاليتها على الملاعب الإيطالية في الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجاري، ويصل مجموع جوائز البطولة إلى 44.820 يورو.

تعد هذه هي البطولة الرابعة التي يشارك بها صفوت منذ بداية العام بعد منافسته في سلسلة بطولات تشالنجر التي أقيمت على الملاعب الصلبة في العاصمة التركية.

وكان صفوت قد تقدم في التصنيف العالمي ليحتل المركز الـ146، قافزًا 11 مركز، وذلك حسب ما أعلنه الاتحاد الدولي للتنس.