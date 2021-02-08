شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي vs بايرن ميونخ.. القيمة التسويقية للاعبي الفريقين قبل نصف نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مواجهة قوية الليلة تجمع بين بطل أفريقيا الأهلي وبطل أوروبا بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

مباراة قوية منتظر أن تجمع بين الفريقين وقبل أن تنطلق تبرز «المصري اليوم» القيمة التسويقية للاعبي الفريقين قبل الموقعة:

25.5 مليون € vs 880 مليون €

وفقا لموقع «Transfermarkt»:

القيمة التسويقية للاعبي الأهلي 25.5 مليون يورو

القيمة التسويقية لـ بايرن ميونخ 50 مليون يورو،

أغلى لاعب

الحارس محمد الشناوي أغلى لاعب في الأهلى بقيمة بلغت 5 ملايين يورو.

سيرجي جنابري هو أغلى لاعب في بايرن ميونخ، حيث تبلغ قيمته التسويقية 90 مليون يورو.

القيمة التسويقية لفريق بايرن ميونخ تعد 34 ضعف القيمة التسويقية للأهلي.

مقارنة بين لاعبي الفريقين:

حراس المرمى

محمد الشناوي، 32 سنة، القيمة التسويقية 2.5 مليون يورو.

حراسة المرمى، مانويل نوير، 34 عاما، 18 مليون يورو.

خط الدفاع

على معلول، 31 سنة، القيمة التسويقية 1.5 مليون يورو.

بينيامين بافارد، 24 سنة، 45 مليون يورو.

قلب الدفاع

أيمن أشرف، 29 سنة، القيمة التسويقية 1.2 مليون يورو.

جيروم بواتينج، 32 سنة، 12 مليون يورو.

بدر بانون، 27 سنة، القيمة التسويقية 1.1 مليون يورو

ديفيد ألابا، 28 سنة، 65 مليون يورو.

في الجهة اليسرى

محمد هاني، 25 سنة، القيمة التسويقية 1 مليون يورو.

ألفونسو ديفيز، 21 سنة، 80 مليون يورو.

خط الوسط

حمدي فتحي، 27 سنة، القيمة التسويقية 800 ألف يورو.

جوشوا كيميتش، 25 سنة، 85 مليون يورو.

عمرو السولية، 30 سنة، القيمة التسويقية 1.5 مليون يورو.

ليون جوريتسكا، 25 سنة، القيمة التسويقية 60 مليون يورو.

صانع الألعاب

محمد مجدي أفشة، 24 سنة القيمة التسويقية 1.5 مليون يورو.

كينجسلي كومان، 24 سنة، 40 مليون يورو.

طاهر محمد طاهر، 23 سنة، القيمة التسويقية 600 ألف يورو.

سيرج جنابري، 25 سنة، القيمة التسويقية 90 مليون يورو.

حسين الشحات، 28 سنة، القيمة التسويقية 1.2 مليون يورو.

توماس مولر، 31 سنة، 35 مليون يورو.

الهجوم

والتر بواليا، 25 سنة، القيمة التسويقية 400 ألف يورو.

روبرت ليفاندوفسكي، 32 سنة، 60 مليون يورو.