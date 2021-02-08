شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة الرياضية: الليلة الأهلي يلتقي بايرن.. والزمالك يستعد للمولودية.. صحف إنجلترا تجلد أليسون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم «المصري اليوم» النشرة الرياضية لأهم الأحداث على الساحة المحلية والعالمية على مدار الساعة، والتي يأتي في مقدمتها.

الأهلي في موعد مع التاريخ أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية

يلتقى مساء اليوم الأثنين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بقطر.

وتأهل النهائي لمباراة نصف النهائي بعد التغلب على الدحيل القطري في مباراة ربع النهائي بنتيجة 1-0.

بينما يبدأ بايرن ميونخ البطولة بداية من دور نصف النهائي بصفته بطل قارة أوروبا.

8 آلاف مشجع يساندون الأهلي أمام بايرن ميونخ من الدرجة الثالثة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للاندية، المقام حاليا بالدوحة، حصول تواجد ثماني الاف مشجع للنادي الأهلى بإستاد أحمد بن على بالريان، خلال مباراتة أمام بايرن ميونخ الالماني المقرر لها الثامنة مساء اليوم في دور قبل النهائي للبطولة .

وذكرت اللجنة المنظمة في بيانها أن ال 8 آلاف مشجع للنادي الأهلى تم تخصيص مدرج ( الثالثة يمين والثالثة شمال ) لهم، وان جماهير بايرن ميونخ سيمثلها 2500 مشجع، سيتواجدون بالدرجة الثانية، بجانب 3آلاف دعوه تم تخصيصها لكبار المسؤولين بالاتحاد الدولى والمصري والالماني والقطري والشركة الراعية .

الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر في دوري الأبطال

يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، تدريباته الجماعية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، في إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر في دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ورفض باتشيكو منح اللاعبين راحة سلبية بعد تحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جمعتهما أمس الاحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الدوري الممتاز الجولة 12: سيراميكا يستضيف المقاصة.. وإنبي ضيفًا ثقيلًا على سموحة

يستضيف اليوم الإثنين فريق سيراميكا كليوباترا في الثانية والنصف ظهرًا على ستاد السويس الجديد فريق مصر للمقاصة، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل الإيجابى مع أسوان بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من الاتحاد السكندرى برباعية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات وما زال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 13 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويحل إنبي ضيفًا ثقيلًا على فريق سموحة في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة بينما فاز الفريق البترولى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل إنبى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

صحف إنجلترا تجلد أليسون بعد هزيمة ليفربول برباعية امام السيتي

أبرزت صحيفة «ستار سبورت» الإنجليزية، في غلافها الصادر اليوم، هزيمة ليفربول من مانشستر سيتى، وأداء أليسون المتخاذل، بعنوان: «اوبس! اليسون يحطم آمال اللقب أمام السيتي.»

واهتمت صحيفة «الجارديان» الإنجليزية، في غلافها الصادر اليوم، بأخطاء اليسون في هزيمة ليفربول من مانشستر سيتى، ليلة أمس الأحد، بعنوان: «أخطاء اليسون الفادحة، ليس يوم الحارس بعد إهدائه الانتصار للسيتي.»

وذكرت صحيفة «ميرور» في غلافها الصادر اليوم، أن أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول هو السبب الرئيسي في خسارة الريدز من مانشستر سيتى بعنوان: «أخطاء أليسون الفادحة، كلوب يصرح بأن أخطاء حارسه كلفت ليفربول التأخر بـ 10 نقاط خالف السيتي.»