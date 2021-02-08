اخبار الرياضه

رئيس اللجنة الثلاثية في الدوحة لمشاهدة الأهلي وبايرن

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الثلاثية في الدوحة لمشاهدة الأهلي وبايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تلبية دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث توجه إلى الدوحة لدعم فريق النادي الأهلي في لقائه اليوم أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا وألمانيا.
وقال رئيس الاتحاد المصري: «إن دعم الأهلي اليوم أمر مهم لفريق يمثل الكرة المصرية والعربية والأفريقية.. نأمل جميعا أن يحقق ما تصبو إليه الجماهير الكروية على هذه المستويات الكبيرة».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    169,640

  • تعافي

    132,375

  • وفيات

    9,651

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا