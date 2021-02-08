شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الثلاثية في الدوحة لمشاهدة الأهلي وبايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تلبية دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث توجه إلى الدوحة لدعم فريق النادي الأهلي في لقائه اليوم أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا وألمانيا.

وقال رئيس الاتحاد المصري: «إن دعم الأهلي اليوم أمر مهم لفريق يمثل الكرة المصرية والعربية والأفريقية.. نأمل جميعا أن يحقق ما تصبو إليه الجماهير الكروية على هذه المستويات الكبيرة».