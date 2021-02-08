شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن مواجهة بايرن ميونخ: «الأهلي يقدر يعمل مباراة تاريخية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى الإعلامي أحمد شوبير أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادر على تقديم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ الألماني، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونخ، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد أحمد بن على، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف على العزيمة والإصرار.. اليوم مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.. إن شاء الله الأهلي قدها ويقدر يعمل مباراة تاريخية تليق بنادي القرن».

وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ مع فريق تيجيريس المكسيكي، 11 فبراير الجاري، في نهائي مونديال الأندية.