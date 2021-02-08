شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يقود هجوم المقاصة أمام سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد متعب وحسني فتحي
خط الوسط: محمد مخلوف وأحمد صبيحة وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق.
الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعلى محمد وأسامة العزب وإسلام صالح ومحمود الغزالي وأحمد أمين «أوفا» وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأحمد عادل «ميسي».
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