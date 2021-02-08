شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: مواجهة أبطال أوروبا فرصة ذهبية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال وليد صلاح الدين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مواجهة الأهلي مع بايرن ميونخ فرصة ذهبية لبطل أفريقيا.

وأضاف نجم الأهلى، في تصريحات إذاعية، أن المواجهة فرصة لتقييم مستوى الأهلي الفني أمام أكبر أندية العالم، ومعرفة حالته الفنية عندما يصطدم مع أندية أوروبية، كما تأتي أهمية المواجهة في كونها اللقاء الرسمي الأول بين فريق أوروبي وآخر مصري.

ولفت إلى أن هناك تحديات كبرى خلال المباراة، هل ينطلق على معلول للأمام، كما كان يفعل في الدوري المصري، كما أن اللقاء اختبار قوي لقلبي دفاع الأهلي، أيمن أشرف وبدر بانون.

وأكد على ثقتة في قدرة عناصر الأهلي على تقديم عرض كبير وعدم التقصير.

وتابع، الأهلي تخلص من الضغوطات بعد مواجهة الدحيل، الجميع يرى أن بايرن ميونخ هو الأوفر حظًا والأقرب لتحقيق الفوز.

واختتم، الطريقة الأفضل للأهلي في هذه المواجهة هي تأمين منطقة الجزاء، وليس مقابلة بايرن ميونخ من خط الوسط، حيث يستطيع الفريق الألماني ضرب ذلك من خلال الكرات العالية.