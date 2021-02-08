شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام مصر للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، التشكيل الرسمي لمواجهة مصر المقاصة والتي تنطلق بعد قليل على ملعب استاد السويس، في إطار منافسات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

في الدفاع: سيف تقا، عبدالله محمود، محمد توني، فابريس نجا.

في الوسط: محمود نبيل، كوامي بونسو، صالح جمعة.

في الهجوم: ميدو جابر، محمد إبراهيم، شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري، وليد عبدالمنعم، عاشور الادهم، رجب عمران، رجب بكار، أحمد غنيم، محمد مسعد، شريف دابو، أحمد ياسر ريان.