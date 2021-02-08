شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى الماكينات الألمانية.. أبرز عناوين الصحف قبل نصف نهائي المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف اليوم، الإثنين، ملعب أحمد بن على، مباراة الأهلي بطل أفريقيا، ونظيره بايرن ميونخ، بطل أوروبا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساءً.

كان الأهلي تأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد تغلبه على الدحيل القطري بهدف دون رد، ليحجز موعده مع الفريق الألماني في نصف نهائي المونديال.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة، أول مواجهة رسمية، بين الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، أمام بطل أوروبا.

ونشرت بعض الصحف القطرية تقارير عن المباراة المرتقبة، إذ نشرت صحيفة «العرب القطرية» تقريرًا بعنوان :«الليلة المواجهة الرسمية الأولى بينهما.. نادي القرن يتحدى الماكينات الألمانية».

وأشارت الصحيفة إلى ما جاء في الاجتماع الفني للمباراة، والكشف عن ارتداء الأهلي للزي الأساسي «القميص الأحمر»، بجانب الحديث عن الاستعدادات النهائية لبايرن ميونخ.

ونشرت صحيفة «الوطن القطرية»: «قمة من العيار الثقيل بين بطل أوروبا وأفريقيا على الملعب المونديالي».

وقامت صحيفة «الوطن القطرية» أيضًا بتسليط الضوء على الظهور المميز لجماهير الأهلي في قطر تحت عنوان «قصة عشق توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل.. جمهور الأهلي يشعل المونديال».

وكتبت صحيفة «الراية» تقريرًا بعنوان: «تحد وترقب كبيران لقمة البايرن والأهلي للحاق بالمكسيكي في النهائي».