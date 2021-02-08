شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير يا أهلي.. الغياب اللاتيني عن نهائي المونديال = تأهل بطل ‏أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتوجه أنظار عشاق المستديرة في مصر صوب ملعب أحمد بن على بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الاثنين، في لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، والذي سيجمع الأهلي بطل مصر وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا بالعملاق البافاري فريق بايرن ميونح الألماني.

وفجر فريق تيجرس المكسيكي المفاجأة أمس الأحد وتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بعد الاطاحة بفريق بالميراس البرايزيلي بطل أمريكا اللاتينية، لينظر تيجرس الفائز من لقاء الأهلي والبايرن في النهائي.

غياب بطل أمريكا اللاتينية عن المباراة النهائية لكأس العالم للأنية تكرر من قبل في 3 مناسبات سابقة، وذلك في نسخ 2010 بالامارات و2013 بالمغرب و2019 في قطر، وخلال مرتين منهم كان بطل أفريقيا متواجداً في اللقاء النهائي للمنافسة على اللقب.

المرة الأولى التي غاب عنها بطل أمريكا الجنوبية عن نهائي المونديال في 2010 بالامارات حقق فريق مازيمبي الكونغولي انجازاً فريداً كأول فريق يلعب نهائي المسابقة حيث تقابل أمام انتر ميلان الايطالي وحقق الفضية بعد الخسارة بثلاثية.

المرة الثانية وغياب جديد لبطل أمريكا اللاتينية في 2013 بالمغرب، حيث لعب الرجاء المغربي المباراة الختامية أمام بارين ميونخ الألماني، ليصبح أول فريق عربي يبلغ النهائي العالمي، وحقق الفريق المغربي الفضية.

أما المرة الثالثة كانت في النسخة الماضية وغاب بطل أمريكا اللاتيننة عن النهائي ولكن بطل أفريقيا لم يكن حاضراً، حيث اكتفى الترجي التونسي في نسخة 2019 بتحقيق المركز الخامس.

تُرى هل يفتح غياب بطل أمريكا اللاتنية الطريق أمام عريس أفريقيا للظهور في النهائي العالمي للمرة الثالثة بتحقيق الأهلي المفاجاة وإزاحة بايرن ميونخ الليلة؟