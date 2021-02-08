شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: مباراة بايرن ميونخ «للتاريخ».. والمرتدات سلاح الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد فضل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع بايرن ميونخ الألماني، هي مباراة للتاريخ.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونخ الألماني، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على استاد أحمد بن على، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال محمد فضل، خلال حواره ببرنامج «بي أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، هي مباراة للتاريخ، دائمًا كنت أنتظر مثل تلك المباريات وأنا لاعب»، مضيفًا: «كلام المدير الفني في مثل هذه المباريات يكون قليلًا للغاية، لأن جميع اللاعبين يكونون في حالة تركيز كبيرة، ويعلمون كل شيء عن الفريق المنافس من خلال متابعته في المباريات الأوروبية».

وأضاف: «اللاعب الذي يحرز هدفا في تلك المباريات اسمه يسجل في التاريخ، مثلما حدث مع النيجيري صنداي، الذي سجل هدف الفوز في ريال مدريد، والأنجولي إفيلينو، الذي أحرز هدفًا في روما».

وتابع: «الأهلي لديه لاعبون مميزون، أصحاب مهارات وسرعات كبيرة، مثل كهربا وحسين الشحات وأفشة ووالتر بواليا، ولكن يجب على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، أن يغلق المساحات جيدًا على بايرن ميونخ».

وأكمل: «لا بد أن يدفع موسيماني بثلاثة لاعبين في وسط الملعب، لإغلاق المساحات على بايرن ميونخ، الذي لديه لاعبون أصحاب سرعات كبيرة، خاصة في الأطراف، على أن يعتمد على الهجمات المرتدة، لكي يخطف هدفًا».