شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى لتليفزيون الخليج 365: الأهلى مش بتاع نجم أوحد.. والزمالك استعجل في إعارة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أمير عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق، والمدير الفنى الحالى لفريق النجوم، أن مواجهة الأهلى أمام بايرن ميونيخ الألماني فى نصف نهائى كأس العالم للأندية صعبة ولن تتكرر كثيرًا.

وقال أمير عزمى فى لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، إنه لو مكان المدير الفنى للأهلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى سيطالب اللاعبين باللعب للاستمتاع أمام بطل أوروبا.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن النادى الأهلى فريق جماعى وليس فريق النجم الأوحد.

وعن إعارة لاعبي نادي الزمالك، أكد أمير عزمى أنه يرى أن إدارة النادى والجهاز الفنى استعجلا فى إعارة بدلاء الزمالك أمثال مصطفى فتحى وعمر السعيد بعد رحيل مصطفى محمد للدورى التركى، مشيرًا إلى أن هذا توقيت خاطئ.

وقال أمير عزمى خلال حديثه إنه مع الموافقة على احتراف مصطفى محمد فى ظل رغبته فى تحقيق حلم الاحتراف مع الاستفادة المادية من وراء هذا القرار لسداد مستحقات اللاعبين.

كما أشار أمير عزمى إلى أن الزمالك محتاج يقفل على نفسه من أجل الوصول إلى تحقيق البطولات خاصة على صعيد التصريحات الإعلامية.

وتحدث أمير عزمى عن قسوة تجربة فيروس كورونا التى تسببت فى افتقاد والده الراحل عزمى مجاهد نجم طائرة الزمالك ومدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة السابق، مشيرًا إلى أن وفاة والده صدمته فى ناس كثيرة لم يقفوا بجانبه ولم يقدموا واجب العزاء .