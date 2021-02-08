شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: الأهلى لايلعب إلا للفوز..والكورة مفيهاش مستحيل يا أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الاسبق رسالة للنادى الأهلى قبل مباراته المرتقبة مع بايرن ميونخ الليلة ، وكتب السد العالى عبر حسابه على تويتر :" في كرة القدم لا يوجد شئ اسمه مستحيل محتاجين 11 راجل في الملعب واللي يلعب للنادي الأهلي لا يلعب سوي للفوز كونوا علي قدر المسؤلية وأنتم قد التحدي كل التوفيق يا ابطال وربنا يكرمكم وينصركم وكلنا في ظهركم وإن شاء الله تكسروا الدنيا بالتوفيق يا أبطال".

ويستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.

ويحصد الأهلى شهرة عالمية من مباراة بايرن ميونخ وذلك من خلال ما تدونه مواقع بطل أوروبا المختلفة على كافة المنصات لمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر، فيسبوك، انستجرام”، عن المارد الأحمر فى أفريقيا والتى بالفعل لقت صداها خلال المجتمع الرياضى الأوروبى، فقد أشارت ودونت صحيفة بيلد الألمانية إلى موقعة الأهلى المرتقبة مع البافاري.