موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير النادي الأهلى بفارغ الصبر مشاهدة المارد الأحمر أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا، في المباراة التى تجمع فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يخوض الأهلي مباراة الدور نصف النهائي للمرة الثالثة فى تاريخه، وسبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.

موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ

يصطدم فريق الأهلي فى مباراة قوية بنظيره بايرن ميونخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يخوض الأحمر مباراة قوية ومتفاوتة في المستوى الفني بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ من حيث الإمكانيات والقيمة السوقية.

ويحصد الأهلى شهرة عالمية من مباراة بايرن ميونخ وذلك من خلال ما تدونه مواقع بطل أوروبا المختلفة على كافة المنصات لمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر، فيسبوك، انستجرام”، عن المارد الأحمر فى أفريقيا والتى بالفعل لقت صداها خلال المجتمع الرياضى الأوروبى، فقد أشارت ودونت صحيفة بيلد الألمانية إلى موقعة الأهلى المرتقبة مع البافاري.

سيطرت حالة من التفاؤل والمرح على معسكر فريق بايرن ميونخ قبل ساعات من مواجهة الأهلى، واحتفل لاعبو نادي بايرن ميونخ، والجهاز الفني للفريق الألماني وعلى رأسه المدرب هانس فليك، بعيد الميلاد الـ 26 للاعب جوشوا كيميش، ونشر الحساب الرسمي للبافاري على "تويتر" فيديو للاعبي الفريق وهم يُقفون بالمحاضرة خلال التدريبات ويصفقون ويغنون احتفالا بعيد ميلاد زميلهم كيميش، وغنوا الأغنية التقليدية الشهيرة "هابي بيرث داي عيد ميلاد جوشوا". يُقفون بالمحاضرة خلال التدريبات ويصفقون ويغنون احتفالا بعيد ميلاد زميلهم كيميش، وغنوا الأغنية التقليدية الشهيرة "هابي بيرث داي عيد ميلاد جوشوا". موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة تردد قناة بين سبورت المفتوحة .. تنقل مجموعة قنوات بين سبورت BeIN sport، مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى الدور النصف نهائي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك عبر قناتين أحدهما مفتوحة والأخرى مشفرة، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الأثنين على استاد أحمد بن علي. موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة يعرض الخليج 365 تردد قناة بين سبورت المفتوحة والذى جاء كالتالى: تردد: 12765 أو 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 2750 معدل تصحيح الخطأ: 4/3 موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ..الفائز يواجه بطل المكسيك موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ..الفائز يواجه بطل المكسيك يواجه الفائز من لقاء الأهلي وبايرن ميونخ فى المباراة النهائية الخميس المقبل مع تيجريس المكسيكي.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ..أجواء احتفالية في معسكر الألمان