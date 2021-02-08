شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود أحمد سمير أمام سموحة فى الدوري للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه أحمد سمير فى مواجهة سموحة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز، التى خسرها الفريق بهدف دون رد بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، وانفرد أحمد سمير بصدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى برصيد 6 أهداف منها 5 أهداف من ضربات جزاء.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الثالثة عشرة للدورى، على أن يتحدد مصير عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الذى يعانى من فيروس كورونا وغاب عن مواجهة البنك الاهلى والمقاولون العرب وبيراميدز وهى المواجهات التى ادارها الثنائى أحمد عبد العزيز وياسر على.

ويستعيد الطلائع فى مواجهة سموحة جهود مدافعه على الفيل الذى غاب عن مواجهة بيراميدز بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود محمد ناصف الظهير الأيسر فى مباراة سموحة المقبلة بعد تعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز.

وفى وقت سابق، أكد أحمد سمير هداف الدورى أن التعادل مع المقاولون العرب نتيجة جيدة، خاصة أنه كان لقاء صعبا، فى ظل بيع أكثر من لاعب من الذئاب، ولكن النقطة التى حصدها الطلائع ستفرق مع الفريق فيما هو قادم فى مسابقة الدورى، وسيطمع الطلائع فى المستوى الأفضل خلال الفترة القادمة.

وقال اللاعب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2، إنه سجل هذا الموسم حتى الآن 6 أهداف تصدر بهم ترتيب هدافى الدورى، لكن لم يسجل أى منهم فى مرمى الزمالك، مقارنة بالموسمين الماضيين، حيث سجل 5 أهداف فى الفريق الأبيض منهم هدف فى مرمى محمد عواد، و4 أهداف فى شباك محمود جنش، وأضاف اللاعب: "خرجت الزمالك من الكأس وضيعت عليهم بطولة الدورى فى الموسمين الماضيين".

وأشار أحمد سمير إلى أن الزمالك استغنى عنه بقرار مجلس إدارة ولم يمنحوه الوقت الكافى ليقدم أفضل ما لديه من إمكانيات فنية، قائلا: "لم يصبروا عليا وكنت بلعب ظهير أيسر، وهذا مركز غير مركزى فأنا ألعب أمام منطقة الـ 18".