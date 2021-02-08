شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يعلن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم عمر جابر، لاعب نادى بيراميدز، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الاثنين، وذلك قبل سفر البعثة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر، عبر ستورى حسابه على انستجرام: "فى الحجر الصحى"، مع إضافة شكل الفيروس.





من ناحية أخرى، حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى، بالاتفاق مع إدارة النادى، موعد سفر البعثة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واتفق الجهاز الفنى مع إدارة بيراميدز على أن تغادر بعثة الفريق الكروى الأول القاهرة فى الواحدة ظهر الخميس المقبل، متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية على متن طائرة خاصة، حيث فضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة ايجابية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يعود فريق بيراميدز لخوض تدريباته الجماعية غدًا الثلاثاء، وتحديد موقف المصابين من السفر مع البعثة، وذلك بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمجة 48 ساعة، عقب الفوز على الطلائع بهدف دون رد.