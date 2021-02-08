شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ينصح موسيمانى بالتأمين الدفاعى والهدوء فى مواجهة البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح أحمد بلال نجم الأهلى السابق المدير الفنى للأحمر بيتسو موسيمانى بضرورة التأمين الدفاعى أمام بايرن ميونخ فى المواجهة المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الأثنين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة، وقال بلال فى تصريح لـ الخليج 365: اللعب دفاع أمام بطل أوروبا ليس عيبا ، مشددا على أهمية التحلى بالهوء و الثقة فى مثل هذه المواجهة ، قائلا كل شىء وارد فى كرة القدم ، متمنيا تحقيق الفوز للنادى الأهلى الذى يمثل بطل قارة أفريقيا فى المونديال .

و أشار بلال إلى أن كرة القدم فيها متغيرات كثيرة جدا ووارد تحقيق الأهلى للفوز ، مطالبا بعدم الضغط على اللاعبين قبل المباراة .

ويخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية عندما يلتقي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة ستكون صعبة على النسور الحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ.

مباراة بايرن ميونخ الليلة هي أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز في بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.

ويخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعي وتضييق الخناق على لاعبي بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة في صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبي الدفاع والوسط بمراقبة رباعي هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكي وسيرج جنابري وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر، لاسيما أنهم عناصر القوة للفريق الألماني ومصدر الإزعاج في صفوف الأهلي، ويجيدون اللعب في المساحات الواسعة، حيث يعمل موسيماني على تضييق الخناق أمامهم.