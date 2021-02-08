شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة بمشاركة 130 لاعب ولاعبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الثلاثاء، بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة، والتى ينظمها فرع الاتحاد المصرى لتنس الطاولة بقنا، بالصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم في الفترة من 9إلى 11 من فبراير الجارى.

صرح الدكتور أحمد سعد جريو، عضو مجلس إدارة فرع الاتحاد المصرى لتنس الطاولة بقنا، أن البطولة تقام بمشاركة 130 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل العمرية بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ويقام ختام البطولة يوم الخميس المقبل بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمحاسب أيمن زلفى رئيس فرع الاتحاد المصرى لتنس الطاولة بقنا وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وكان النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، قد تبرع قبل أيام بمبلغ ٢٥ ألف جنيه لدعم منطقة قنا لتنس الطاولة لمساعدتها فى تنظيم بطولة جنوب الصعيد، وأكد حرصه الدائم على دعم كافة الأنشطة الرياضية على أرض محافظة قنا، بهدف تحقيق كل التطلعات التي ستقودنا لبناء مستقبل رياضي بأجيال ستسهم في صناعة المستقبل وتحقق رؤية مصر 2030 .