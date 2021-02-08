شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع راية التحدى قبل صدام البايرن: نسورنا جاهزة للتحليق بسماء الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى جاهزية لاعبيه لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى، وكتبت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر عبر تويتر، "حان وقت التحدى الكبير.. نسورنا جاهزين للتحليق فوق سماء الدوحة"، ونشرت الصفحة فيديو لاستعدادات نجوم الأهلى للمباراة شهد ابتسامة من قفشة ونظرة ثقة من بدر بانون الذى قلد الحركة الشهيرة لمؤمن زكريا.

ويستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.

ويحصد الأهلى شهرة عالمية من مباراة بايرن ميونخ وذلك من خلال ما تدونه مواقع بطل أوروبا المختلفة على كافة المنصات لمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر، فيسبوك، انستجرام”، عن المارد الأحمر فى أفريقيا والتى بالفعل لقت صداها خلال المجتمع الرياضى الأوروبى، فقد أشارت ودونت صحيفة بيلد الألمانية إلى موقعة الأهلى المرتقبة مع البافاري.