شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميار الشافعى: نفسى أكون سفيرة و بحب السفر ومعرفش أطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ميار الشافعى لاعبة الاسكواش فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئات والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



ميار الشافعى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم، والسفر، وقت الفراغ بحب أرسم، أو السفر فى الإجازات.

ما الأكلة التى تتميزين بطبخها؟

مش بعرف أطبخ أصلا.

من نجمك المفضل ؟

رامي عاشور ، مختلف فى البطولات.



لاعبة الاسكواش

من مطربك المفضل؟

فيروز

لو لم تكوني لاعبة اسكواش كنتى تتمنى تكونى إيه؟

مشوفتش نفسي أي حاجة تانية غير لاعبة اسكواش بس إن شاء الله في المستقبل أتمني أكون سفيرة.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

بمشي و بسكت ومش برد خالص.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

متمناش أبقي زي حد أتمني أفضل ميار الشافعي وأكون نفسى مش حد تانى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

فورمال، لأن الكاجوال بيكون دايما فى كل وقت، لكن الفورمال مختلف.

ميار لاعبة سموحة ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى؟

يكون بيمارس رياضة مش شرط محترف و بيشارك فى بطولات.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

مش هسيبها لأن الرياضة جزء كبير جدا من حياتي مقدرش استغنى عنه، أنا رياضية منذ 14 سنة فصعب أبعد عن الحاجة اللى عشت عمري كله بعملها.