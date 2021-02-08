شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مباراة × 7 سنين ترسم "عقدة" إنبى أمام سموحة قبل مواجهة ستاد الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سموحة نظيره إنبى في الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة، بينما فاز الفريق البترولى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ترتيب سموحة وانبى فى جدول الدوري

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 6 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 10 ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل إنبى المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في خمس مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 12، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

تاريخ مواجهات سموحة وانبى

تاريخيا مباراة اليوم تحمل الرقم 19 في تاريخ مواجهات الفريقين، وقد تفوق سموحة في 7 مواجهات مقابل فوزين فقط لإنبي، وتعادلا في 9 مباريات.

أول مواجهة كانت فى موسم 2010/2011، بعد صعود سموحة للدوري الممتاز، وبالتحديد في يوم 29 أغسطس 2010، وانتهت بالتعادل السلبى بالإسكندرية، وتعادلا أيضا في الدور الثاني ولكن بهدف لكل فريق.

سجل الإيفواري ديفونيه أول أهداف المواجهات وأهداف إنبي، بينما سجل الغاني جودين أترام أول أهداف سموحة في يوم الثالث من مايو 2011 ببتروسبورت.

بينما كانت مواجهتا الموسم قبل الماضي، تعادلا فى بتروسبورت بهدف لكل منهما، تقدم الأثيوبي أوميدو أوكري للضيوف في الشوط الأول، وتعادل حمدي فتحي في الشوط الثاني لإنبي.

في الدور الثاني حقق سموحة أكبر فوز له في تاريخ مواجهات الفريقين برباعية دون رد ، سجل السيد فريد هدفين، ومحمد حمدي زكي، وأوجستين أوكرا هدفا.

وفي العام قبل الماضي، فاز سموحة في بتروسبورت في الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، سجل للضيوف كل من حسام حسن عبدالبديع، والسيد فريد، ومحمود سيد، بينما سجل محمد بسيوني، وعرفة السيد هدفي الفريق البترولي، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني بالإسكندرية.

شهدت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى فاز سموحة على انبى بهدفين مقابل هدف فى 4 اكتوبر 2019 على ستاد الاسكندرية سجل هدفى سموحة ناصر ماهر وحسام حسن وسجل هدف انبى محمد شريف من ركلة جزاء.

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى 17 اغسطس 2020 على ستاد بتروسبورت بالجولة العشرين للمسابقة.

لم يحقق إنبى أى فوز على سموحة في آخر 11 مباراة، وبالتحديد منذ فوز إنبي بملعبه في 15 ديسمبر 2014، بهدفين مقابل هدف سجل للبترولي لاما كولين، وأحمد رفعت، بينما سجل هاني العجيزي للضيوف.

عبر 9 مواجهات سابقة فى الإسكندرية، فشل إنبى فى تحقيق أى فوز، وخسر ثلاث مرات، وتعادل فى 6 مباريات.

سامى يبحث عن مواصلة قطار الانتصارات وطولان يطالب باستغلال انصاف الفرص

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات بغية اقتحام المربع الذهبى للمسابقة لاسيما بعد نتائج أول عشر جولات للدوري فيما شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على صعوبة مباراة اليوم مطالباً لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لهز الشباك وحسم المباراة.

التشكيل المتوقع لسموحة امام انبى

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام إنبى مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".

التشكيل المتوقع لانبى امام سموحة

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام سموحة مكونا من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".