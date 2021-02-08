شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مصر فى رياضة الحمام الزاجل يحصدون المركز الأول فى سباق الإمارات الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صباح اليوم سباق الحمام الزاجل بنقطة الإمارات الذي ينظمه نادى الإمارات لسباقات الحمام الزاجل، بمسافة 213 كيلو متر جوا حيث حصد المركز الأول بلا منازع المتسابقون المصريون المشاركون بطيورهم فى نقطة الإمارات الدولية لسباقات الزاجل، تامر تهامى ومحمد عبد المنصف المعروف بأبو عصام.

وشهدت الانطلاقة سرعة فائقة لوصول الطير الأول المملوك للفريق المصري تامر تهامى وأبو عصام بسرعة تفوق المعتاد حيث سجل الطير صاحب المركز الأول سرعة 1231.4630 منافسة قوية بين 585 طيور مشاركة من الحمام الزاجل بمسافة تقدر 213 كيلو جوا للمشاركين فى السباق الدولى لعدد من الدول العربية والأوروبية، ويذكر أن فريق المصريين تامر تهامى وأبو عصام حصد المركز الــ 28 فى نفس السياق.

وفيما يخص آلية السباق، أكدت نقطة الإمارات لسباق الجمام الزاجل أنها استقبلت صغار الحمام الزاجل من المتسابقين من دول عديدة على المستوى العربي والأوروبى حيث تم الرعاية والتدريب على أرض الإمارات العربية المتحدة حتى يصلوا مرحلة البلوغ فيها يكون الطائر قادرًا على خوض السباقات وتتم التدريبات من خلال طرق محددة، فقبل السباق تقوم النقطة بتسجيل الحمام المشارك إلكترونيًا عبر تمرير الدبلة الموجودة في أرجله والرقم الذي يحمله الحمام على لوحة مغناطيسية لحفظ البيانات. وبعد السباق تحسب المسافة التي يقطعها كل طير، ويضع المتسابق في الوقت نفسه ساعة إلكترونية داخل العش لحساب التوقيت بدقة الذي وصل فيه الحمام، ليبدأ السباق في الصباح الباكر بعد التأكد من جودة الطقس، وفي يوم الإطلاق وبمجرد وصول الحمام إلى مسكنه تقوم الساعة الآلية للسباق بإثبات وقت الوصول، ثم الإعلان عن الفائز وفق رقم ممعنط فى أرجل الطائر نتيجة الطائر الفائز بالمركز الأول المملوك للمصريين تامر تهامى ومحمد عبد المنصف



ننيجة الطائر الفائز بالمركز الــ28 للمصريين تامر تهامى ومحمد عبد المنصف ننيجة الطائر الفائز بالمركز الــ28 للمصريين تامر تهامى ومحمد عبد المنصف

تقرير نقطة الإمارات لسباقات الزاجل حول المسافة وعدد الطيور المشاركة

الطائر الفائز بالمركز الأول على 585 طيور

الطائر يسجل سرعة فائقة 1231.4630

منافسة قوية بين 585 طائر مشارك من الحمام الزاجل بمسافة تقدر 213 كيلو جوا

الرقم الخاص بالطائر خلال دبلة تشبه البطاقة عليها بيانات السنة والرقم