شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدرس مولودية الجزائر بتسجيلات فيديو قبل مواجهة الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على دراسة فريق مولودية الجزائر قبل المواجهة المرتقبة فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، حيث حصل باتشيكو على بعض التسجيلات لمباريات الفريق الجزائرى.

ويدرس باتشيكو نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس، وكيفية التعامل مع مفاتيح اللعب، واستغلال الثغرات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة القاهرة،وحصل الخواجة البرتغالى على بعض مباريات المولودية فى الدورى الجزائرى، وآخرها الخسارة من شبيبة الساورة بهدف دون مقابل.

ويواجه باتشيكو نقطة غامضة فى فريق مولودية الجزائر، حيث تم تغيير المدير الفنى والاستعانة بمدرب جديد، عبد القادر عمرانى، والذى تم تعيينه براتب خيالى يصل إلى 280 مليون دينار جزائرى شهريا، ما يعادل 32 مليوناً و967 ألف جنيه مصرى، ليحل خلفا لنبيل نجيز، الذى فسخ عقده مع النادى بالتراضى من ساعات.

ووقع عبد القادر عمراني وبصفة رسمية عقدا رسميا مع مولودية الجزائر، ليحل خلفًا لنبيل نجيز، الذى فسخ عقده بالتراضي مع النادى.

وسيحصل عبد القادر عمرانى على راتبا خياليا يصل إلى 280 مليون دينار جزائرى شهريا، وسيتولى أول تدريب لنجوم المولودية خلال الساعات المقبلة، استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المحدد لها الجمعة المقبل.

وكان الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس الاحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.