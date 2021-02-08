زمالك باتشيكو يستعد لمولودية الجزائر فى دورى الأبطال بدون راحة

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القاهرة - سامية سيد - الزمالك يبدأ الاستعداد لمولودية الجزائر

يخوض بعد قليل، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.



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الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى بثنائية

ورفض باتشيكو منح اللاعبين راحة سلبية بعد تحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس الاحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



زمالك

الزمالك يدرس المنافس الجزائرى

ويدرس باتشيكو نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس، وكيفية التعامل مع مفاتيح اللعب، واستغلال الثغرات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة القاهرة،وحصل الخواجة البرتغالى على بعض مباريات المولودية فى الدورى الجزائرى، وآخرها الخسارة من شبيبة الساورة بهدف دون مقابل.



زمالك

الزمالك أمام نقطة غامضة فى المولودية

ويواجه باتشيكو نقطة غامضة فى فريق مولودية الجزائر، حيث تم تغيير المدير الفنى والاستعانة بمدرب جديد، عبد القادر عمرانى، والذى تم تعيينه براتب خيالى يصل إلى 280 مليون دينار جزائرى شهريا، ما يعادل 32 مليوناً و967 ألف جنيه مصرى، ليحل خلفا لنبيل نجيز، الذى فسخ عقده مع النادى بالتراضى من ساعات.



زمالك

ووقع عبد القادر عمراني وبصفة رسمية عقدا رسميا مع مولودية الجزائر، ليحل خلفًا لنبيل نجيز، الذى فسخ عقده بالتراضي مع النادى.

وسيحصل عبد القادر عمرانى على راتبا خياليا يصل إلى 280 مليون دينار جزائرى شهريا، وسيتولى أول تدريب لنجوم المولودية خلال الساعات المقبلة، استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المحدد لها الجمعة المقبل.