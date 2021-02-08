شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. عم حارث يروى ماذا فعل الأهلى قبل المشاركة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى,

ويروى عم حارث، عامل غرف ملابس الأهلى، كواليس المارد الأحمر مع مونديال الأندية، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية: "لاعبو الأهلى أغلقوا ملف البطولة المحلية فور صافرة نهاية مواجهة بيراميدز، وبدأ الاستعداد بجد للمشاركة فى البطولة العالمية، واستشعرت حماسهم ورغبتهم فى تحقيق انجاز تاريخى".

وتحدث عم حارث عن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، قائلاً: "من عادته إنه يقوم بغلق صفحة المباراة فور نهايتها، وهذا ما حدث عقب مواجهة الدحيل القطرى، وقام بعقد عدة محاضرات بعد الاحتفال بالفوز على الدحيل، وشرح نقاط القوة والضعف فى صفوف بايرن ميونيخ".

تابع عامل غرف ملابس الأهلى، إن موسيمانى أزاح الضغط من على لاعبيه عندما أكد إنه سيخوض مباراة بايرن ميونيخ الألمانى من أجل المتعة، لافتًا إلى إنه واثق فى قدرات لاعبى الأهلى فى تقديم أداء مشرف وتحقيق نتايجة ايجابية، قائلاً: "الكلام إن الأهلى يخسر 5 أو 6 من البايرن ده كلام غلط، ولا يحدث مع الأهلى".