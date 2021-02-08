شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم لـ موسيمانى: حمدى فتحى ميخرجش.. وبواليا الأنسب أمام بايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد أبو مسلم، نجم النادى الأهلى الأسبق، الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر بعدم إخراج حمدى فتحى لاعب خط الوسط من الملعب، وقال أحمد أبو مسلم فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مباراة البايرن صعبة جدا، واللى هيفرق مع الأهلى حالة الفريق فى يوم المباراة، برشلونة مثلا خسر 8 عشان مكنش يومهم".

وأضاف أحمد أبو مسلم، "فى رأيى حمدى فتحى هو القوة الضاربة فى الأهلى بالفترة الأخيرة ومينفعش يخرج من الملعب بأى حال من الأحوال، خاصة انهارده عشان محتاجين زحمة وتكتل فى نص الملعب، وبلاش نفتح الملعب خالص انهارده عشان السرعات".

وتابع نجم الأهلى الأسبق، "تشكيل الأهلى أمام الدحيل مناسب لمباراة بايرن ميونخ بشرط الدفع بثلاثة فى نصف الملعب بإضافة ديانج مع السولية وحمدى فتحى، وأعتقد وجود طاهر محمد طاهر صعب الليلة، وأفضل البدء بواليا لأنه قوى جسمانياً وهيلتحم بقوة وممكن يعمل فاولات يعطل اللعب لو فيه ضغط على دفاع الأهلى".

ويستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.