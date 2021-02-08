شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن يول قبل مباراة الأهلى وبايرن: فخور بالعمل واللعب لاثنين من أكبر أندية العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام حاليا في قطر، وكتب مارتن يول عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية في قطر الليلة.. فخور بالعمل أو اللعب لهذين الناديين، 2 من أكثر الأندية نجاحا فى تاريخ كرة القدم".

مارتن يول

مارتن يول مع لاعبى الاهلى

وكان مارتن يول قد سبق ودرب الأهلي فى 2016، ولعب ضمن صفوف بايرن ميونخ في موسم 1978/1979.



مارتن يول اثناء تدريب الاهلى



يول بتيشرت البايرن

ويستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.

ويحصد الأهلى شهرة عالمية من مباراة بايرن ميونخ وذلك من خلال ما تدونه مواقع بطل أوروبا المختلفة على كافة المنصات لمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر، فيسبوك، انستجرام”، عن المارد الأحمر فى أفريقيا والتى بالفعل لقت صداها خلال المجتمع الرياضى الأوروبى، فقد أشارت ودونت صحيفة بيلد الألمانية إلى موقعة الأهلى المرتقبة مع البافاري.