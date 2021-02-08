شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يكشف كواليس مكالمته مع محمد الشناوى قبل مواجهة بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر الاسبق كواليس الاتصال الذى جمعه بمحمد الشناوى حارس مرمى الاهلى قبل مواجهة بايرن ميونخ الليلة، وقال أحمد ناجى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"كلمت محمد الشناوى من يومين فكرته بأداؤه العالمى أمام منتخب اورجواى فى كأس العالم مع الفراعنة وقولتله فاكر ازاى العالم كله اتكلم عنك ،هترجع تخليهم يتكلموا عنك تانى بعد مباراة البايرن".

ويضيف أحمد ناجى:" لازم أفكر الشناوى بنجاحاته عشان دى ضمن محاولات تجهيزه للمباراة ، والشناوى فرز أول فى عالم الحراس وأكبر دليل عدم تأثره بالخطأ الذى حدث فى مباراة الدحيل القطرى وتقديمة مباراة كبيرة بعدها".

وتابع أحمد ناجى:" مش مهم نتيجة مباراة الليلة ، المهم لاعبية الاهلى تبذل قصارى جهدها ويظهروا فى أفضل صورة ووراهم دعوات الملايين فى الوطن العربى وقارة أفريقيا".

ويستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.