شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان ينصح لاعبى الأهلى بالتوازن بين الدفاع والهجوم والثقة بالنفس أمام بايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد ياسر ريان نجم الأهلى السابق على أهمية التوازن بين الدفاع والهجوم الأهلاوى فى مواجة بايرن ميونخ، المقرر لها مساء الليلة فى نصف نهائى كأس العالم للأندية المقام فى العاصمة القطرية الدوحة.

وطالب ريان لاعبى الأهلى بضرورة الثقة فى النفس فى مثل هذه المباراة، مشيرا إلى أن وصول الفريق الأحمر إلى اللعب فى كأس العالم للأندية فى حد ذاته يحسب للجهاز الفنى واللاعبين والإدارة الحمراء.

وقال ريان، لليوم السابع، إن الأهلى يجب أن يلعب بثبات انفعالى حتى إذا هزت شباكه بأهداف من أجل العودة إلى اللقاء والروج بأفضل نتيجة أمام بطل أوروبا.

ويخوض فريق الكرة بالأهلى مباراة قوية عندما يلتقى بايرن ميونيخ فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد أحمد بن على فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، فى مباراة ستكون صعبة على النسور الحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبى الأهلى ولاعبى بايرن ميونيخ.

ويرغب الأهلى فى تقديم أداء قوى وبذل كل ما فى وسعهم للظهور بشكل مشرف أمام بطل أوروبا، لاسيما أن الفريق البارفارى يضم خط هجوم هو الأقوى على مستوى العالم، وحقق نتائج قوية على مستوى الدورى الألمانى ودورى أبطال أوروبا، وهو ما يضعه الجهاز الفنى للأهلى فى الحسبان قبل موقعة الليلة الصعبة.

مباراة بايرن ميونخ الليلة هى أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز فى بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألمانى مرتين فقط، ولم يواجه من قبل فى كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا فى بطولة عام 2013 معًا.

ويخطط بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعى وتضييق الخناق على لاعبى بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة فى صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبى الدفاع والوسط بمراقبة رباعى هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكى وسيرج جنابرى وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر، لاسيما أنهم عناصر القوة للفريق الألمانى ومصدر الإزعاج فى صفوف الأهلي، ويجيدون اللعب فى المساحات الواسعة، حيث يعمل موسيمانى على تضييق الخناق أمامهم.