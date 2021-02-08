شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم الفائزين فى الانتخابات الإلكترونية لبرلمان شباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفائزين فى الانتخابات الإلكترونية ل برلمان شباب مصرتحت شعار"كن قيادياً....كن مؤثراً" بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وأحد خريجي برلمان الطلائع والشباب، والنائب محمد عوض السيد أمين سر لجنة النقل والمواصلات، بالإضافة إلي لفيف من قيادات الوزارة.

في بدايه حديثه، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للفائزين في أولي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب" ضمن ثانى اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن برلمان الشباب له أولوية كبيرة في خطط واستراتيجيات الوزارة ، بالإضافة لحصولهم علي جرعة ثقيفية وسياسية تماشياً مع رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تهدف للاهتمام بالشباب والايمان بقدراته علي قيادة الدولة .

وأكد أنه بالتعاون مع الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق ستعمل الوزارة علي إنشاء أكاديمية لوضع آلية عمل برلماني الطلائع والشباب ليصبحوا جاهزين لانضمام للمنظومة السياسية بدءاً من انتخابات المحليات والمجالس النيابية وتولي المناصب القيادية في مختلف قطاعات الدولة .



وزير الرياضة



الوزير خلال التكريم