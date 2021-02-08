شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى الشحات: رمضان صبحى وشريف مش فارق معاهم الشتيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض إكرامى الشحات، حارس الأهلى الأسبق، الحديث عن الثنائى رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز وزوج ابنته، وشريف إكرامى نجله ولاعب بيراميدز أيضا، وقال اكرامى في تصريحات لبرنامج be on time "مش هتكلم عن شريف و رمضان لأن اللى بيحصل معاهم من السوشيال ميديا قذارة، هما يردوا ويتكلموا لكن أنا لا، اعفونى من الموضوع ده".

وأضاف وحش أفريقيا، أن رمضان وشريف يتعرضان لضغوط غير مبررة، أعرف أسبابها، ولكنهما يعرفان ماذا يفعلان، لا ينظران للسوشيال ميديا، ولا يفرق معهما الشتائم وتركيزهما فى التدريبات والمباريات فقط، "هما عارفين بيعملو ايه.. مش بيبصوا للسوشيال ومش فارق معاهم الشتيمة ومركزين فى التدريب".

وعن التشكيل الأفضل للاهلى أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم قال إكرامى إن التشكيل الأفضل يتمثل فى: بدر بانون، وأيمن أشرف، محمد هانى وعلى معلول، والشناوى حارس مرمى، مع مشاركة أليو ديانج وعمرو السولية وحمدى فتحى فى وسط الملعب، وقفشة، والشحات.