شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..محمد صلاح يحتفل بعيد الميلاد الأول لابنته الصغرى "كيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الاثنين محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر بعيد الميلاد الأول لنجلته الصغرى "كيان" ففى 8 فبراير 2020 رزق صلاح بمولودته كيان التى يحرص صلاح على إخفائها عن الأعين لصغر سنها ، بينما تحظى مكة الابنة الكبرى لصلاح بإعجاب الكثيرين بعد ظهورها فى أكثر مناسبة مع نجم الفراعنة الشهير أبرزها حضورها احتفال صلاح بالحصول على جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" على أرض ملعب "آنفيلد"، قبل أن تداعب الكرة مع والدها وسط تفاعل جماهير ليفربول.

وعزز النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفا فى سقوط الريدز أمام ضيفه مانشستر سيتى بنتيجة 4-1، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى قمة منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة "بريميرليج" بالموسم الجارى 2020-2021.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 63 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء، ليعزز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي في الموسم الكروى الجارى 2020-2021، برصيد 16 هدفاً.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 22 هدفا مع ليفربول بجميع البطولات الموسم الحالي 2020-2021، من بينها 16 هدفا في البريميرليج، و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب في ليفربول منذ إيان راش في موسم 1984-85 يسجل أكثر من 20 هدفا في أربعة مواسم متتالية.

وتقاسم 4 لاعبين المركز الثانى في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلف محمد صلاح وهم: نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، ومهاجم إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين، وهارى كين وسون هيونج مين ثنائى توتنهام هوتسبير.

وسجل برونو فيرنانديز ودومينيك كالفيرت ليوين في تعادل مان يونايتد مع إيفرتون بنتيجة 3-3، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأحرز هارى كين وسون هيونج مين هدفى فوز فريق توتنهام على ضيفه وست بروميتش فى المباراة التى جمعت الفريقين ظهر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.